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    صندوق النقد الدولي

    بعد طلبها تمويل عاجل... صندوق النقد الدولي يرد على مصر

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    اقتصاد
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    رد صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم، الأحد، على طلب الحكومة المصرية بالحصول على دعم مالي عاجل لمواجهة الآثار الاقتصادية، التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، "ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي".

    رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    مدبولي: نجاحات الاقتصاد المصرى تساعدنا على مواجهة أزمة كورونا

    وأضافت "حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي".

    وتوقعت تقديم مصر الطلب إلى مجلس الإدارة خلال أسابيع. بحسب "رويترز".

    وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي للمجموعة الاقتصادية بالحكومة، أذاعه التليفزيون المصري، أن الحكومة "طورت النقاش مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ليشمل برنامج الدعم، الذي ستتفق عليه مع الصندوق، دعما ماليا وليس فنيا فقط".

    وأوضح مدبولي: "بدأنا منذ مطلع العام الجاري بالفعل مناقشة برنامج للدعم الفني مع صندوق النقد الدولي، لكن مع ظهور الأزمة منذ مارس/ أذار الماضي بدأنا نناقش مع الصندوق أن يشمل البرنامج دعما ماليا، أيضا تحسبا لتطورات الأزمة".

    وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي: "الاحتياطات النقدية في مصر كافية لامتصاص صدمة الأزمة ولا نواجه مشاكل".

    وأضاف عامر: "الوضع المتماسك للقطاع المصرفي في مصر جعل البنوك قادرة على مواجهة الأزمة ودعم القطاع الخاص والمواطنين".

    وأشار وزير المالية المصري محمد معيط، في المؤتمر إلى أن الحكومة "تسعى للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد حتى يمكن التعافي سريعا بعد الأزمة".

    وتوقعت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن "يبلغ معدل النمو في نهاية العام الجاري 4.2 في المئة".

    وأبرمت مصر، نهاية عام 2016 اتفاقا مع الصندوق نفذت بموجبه حزمة من الإجراءات الاقتصادية أبرزها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الطاقة تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

    يذكر أن وزير المالية المصري، صرح في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للدعم الفني لا يتضمن دعما نقديا.

    انظر أيضا:

    النقد الدولي: إجراءات مصر للحد من آثار كورونا حاسمة وتدعم الاقتصاد
    صندوق النقد الدولي يعلن عن مفاجأة بشأن الاقتصاد المصري
    مدبولي: نجاحات الاقتصاد المصرى تساعدنا على مواجهة أزمة كورونا
    لمواجهة آثار كورونا الاقتصادية... مصر تسعى للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار الاقتصاد, الاقتصاد المصري, فيروس كورونا, تمويل, صندوق النقد الدولي, مصر
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