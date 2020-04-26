مصرف لبنان يحدد سعر صرف الدولار لدى الصرافين

طلب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، من مؤسسات الصرافة، التقيد استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ليرة لبنانية.

وبحسب مراسلة " سبوتنيك "، أشار التعميم الصادر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، الأحد، إلى أنه "نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية ".

وتابع "ذلك يأتي للمحافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام".

ولفت إلى أنه "على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ليرة لبنانية".

وطالب سلامة بعدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة، على أن يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.