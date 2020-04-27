"وول ستريت" تسجل قفزات بعد شائعات إعادة فتح الاقتصاد في بعض الولايات الأمريكية

قفزت أسواق الأسهم الأميركية عند افتتاحها، اليوم الاثنين، إذ تستعد المزيد من الولايات لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

ويترقب المستثمرون تقارير نتائج الأعمال الفصلية من شركات كبرى من بينها أبل ومايكروسوفت، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرت شبكة "cnbc" الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي 90.88 نقطة أو 0.38% إلى 23,866 نقطة. وافتتح مؤشر S&P 500 مرتفعاً بمقدار 17.91 نقطة أو 0.63% إلى 2,854 نقطة، بينما صعد مؤشر Nasdaq 83.46 نقطة أو ما يعادل 0.97% إلى 8,717 نقطة.

قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض، يوم أمس الأحد، إن إغلاق الاقتصاد الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا يمثل صدمة ذات أبعاد تاريخية يرجح أن تدفع معدل البطالة على المستوى الوطني إلى 16 في المئة أو أكثر هذا الشهر، وتتطلب المزيد من المحفزات لضمان انتعاش قوي.

وقال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات لقناة أيه.بي.سي التلفزيونية، "إنه وضع خطير في حقيقة الأمر"، وفقا لرويترز.

وأضاف هاسيت، "أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. سوف نشهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير" في الثلاثينيات.