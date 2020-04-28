الخزانات العالمية ممتلئة بنسبة 85%... وهبوط أسعار النفط وسط طلب هش

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميا وتنامي المخاوف من أن يأتي تعافي الطلب على الوقود بطيئا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.

هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى متدن عند 10.64 دولار للبرميل اليوم، وسجل هبوطا 12.8 بالمئة أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الخام الأمريكي 25 بالمئة أمس.

وهبط سعر خام القياس العالمي برنت إلى 18.85 دولار وفي إحدى تعاملات فقد 4.3 بالمئة ما يوازي 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل، وأمس خسر خام القياس 6.8 بالمئة وينتهي العمل بعقد الخام تسليم يونيو/ حزيران في 30 أبريل/ نيسان.

وحتى مع اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو/ أيار، فإن الحجم ليس كافيا لتعويض انخفاض الطلب بنحو 30 مليون برميل يوميا بسبب قيود كوفيد-19، بحسب "رويترز".

ونتيجة انهيار الطلب، يقدر أن طاقة التخزين البرية العالمية امتلأت بنسبة 85 بالمئة في الأسبوع الماضي حسب بيانات شركة الاستشارات "كبلر".

وفي مؤشر على اليأس الذي استبد بقطاع الطاقة بحثا عن أماكن تخزين، قالت مصادر ملاحية إن تجار النفط يلجأون لاستئجار سفن أمريكية باهظة التكلفة لتخزين البنزين أو شحن الوقود للخارج.