شركات النفط الأمريكية بدأت تخزين إنتاجها في "الاحتياطي الاستراتيجي"

أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى قيام شركات النفط المحلية ببدأ تخزين منتجاتها النفطية في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للنفط، لمواجهة الطلب المنخفض عليه.

فبحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" نقلا عن مصدر أن شركات النفط الأمريكية، التي ليس لديها مساحة كافية لتخزين المواد الخام في مواجهة انخفاض الطلب، بدأت في تخزين النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني للبترول.

وبحسب الوكالة "في هذا الشهر تم تسليم 1.1 مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي الوطني". وفقا لمصدر ، وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت وزارة الطاقة الأمريكية عقود إيجار مع العديد من الشركات، لاستئجار مساحة تخزين لنحو 23 مليون برميل من النفط.

هذا وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط في 20 أبريل/ نيسان لأول مرة في التاريخ إلى قيم سلبية.

ووصلت عروض الأسعار في بورصة "نايمكس" لناقص 40.32 دولار للبرميل، وقد نجم هذا الانهيار عن ضعف الطلب على النفط والارتفاع المفرط في مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة.

بعد ذلك، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته بوضع خطة لدعم شركات النفط والغاز الأمريكية.