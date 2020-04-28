من أصول عربية...وزير النفط الفنزويلي الجديد ضمن قائمة المطلوبين في أمريكا

عيّن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان، نائبه للشؤون الاقتصادية طارق العيسمي، وزيرا للنفط، من أجل "إعادة هيكلة وتنظيم" هذه الوزارة الأساسية في البلاد.

كما أصبح طارق العيسمي إلى جانب منصبه الجديد كوزير للنفط، نائبا لمادورو في الشؤون الاقتصادية.

وبحسب السلطات الأمريكية، فإن العيسمي، الذي عين كوزير للنفط في فنزويلا متورط في تجارة المخدرات، وتهريب كميات كبيرة خارج البلاد.

كما يوجد على قائمة أكثر المجرمين المطلوبين في الولايات المتحدة، وفرضت عليه عقوبات، بحسب ما هو منشور على موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ويعرّف العيسمي المولود في فنزويلا عام 1974 لأب سوري عن نفسه بـ"التشافي الراديكالي" أحد أبرز شخصيات النظام السياسي الحاكم في فنزويلا، بحسب ما نشر موقع "الحرة".

شرطة الهجرة الأمريكية نشرت تغريدة على صفحتها الخاصة على "تويتر" جاء فيها :"هل شاهدتم هذا الهارب المطلوب بشدة؟"، وأرفقت تغريدتها بصورة للوزير الفنزويلي، وأضافت "إنّه مطلوب (بتهمة) الإتجار الدولي بالمخدرات".

وقال بيان شرطة الهجرة الأمريكية، إن العيسمي "في مهامه السابقة، كان يشرف أو يسيطر جزئيا على شحنات المخدرات التي تزن أكثر من 1000 كيلوغرام والمرسلة من فنزويلا (...) وكانت وجهة بعضها النهائية المكسيك أو الولايات المتحدة".

وبين عامي 2012 و2017 كان حاكما لولاية أراغوا المطلة على بحر الكاريبي، لكنه ظل لسنوات هدفا لتحقيقات واسعة النطاق أجرتها وكالة الاستخبارات الفنزويلية، بسبب صلاته بالعالم الإجرامي.