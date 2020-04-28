عقود الخام الأمريكي تتخلى مجددا عن مكاسبها وتهبط 5 في المئة

تخلت عقود الخام الأمريكي مجددا عن مكاسبها وهبطت 5 في المئة بعد صعودها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وحسب "رويترز" فإنه في جلسة تداول شديدة التقلبات تحولت عقود الخام الأمريكي إلى الصعود بعد هبوطها بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة ، ثم عادت وهبطت مرة أخرى 5 في المئة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء زادت أسعار عقود النفط يونيو/ حزيران خسائرها وهبطت 8 في المئة إلى 11.77 دولار للبرميل.

وقالت مصادر تجارية اليوم الثلاثاء إن الأسعار الفورية لخام الشرق الأوسط وروسيا المبيع في آسيا انتعشت خلال الأسبوعين الأخيرين، إذ من المتوقع أن تتقلص الإمدادات بفعل خفض قياسي في الإنتاج من كبار المنتجين، في حين يلتقط مشترون صينيون البراميل الرخيصة.

وتعافت الفروق النقدية لأغلب الدرجات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، لتعود إلى علاوات صغيرة أو خصومات أقل بكثير لشحنات تحميل يونيو/ حزيران، وذلك بعد أن تضررت من انخفاض نشاط التكرير في شتى أنحاء آسيا، إذ هبط الطلب على الوقود في ظل إجراءات لمكافحة جائحة فيروس كورونا.