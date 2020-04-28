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    البنك الدولي

    دولة عربية تحصل على 20 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة كورونا

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    وافق البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الصحي.

    وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قال البنك الدولي في بيان اليوم، إن "مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا المستجد سيدعم جهود وزارة الصحة الأردنية في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي".

    ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.

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    وفي وقت سابق، قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إنه من المتوقع أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى "ركود عالمي ضخم" من المرجح أن يلحق أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة.

    وأضاف مالباس في منشور على موقع لينكد "نعتزم الرد بقوة وبشكل واسع ببرامج دعم ولاسيما للدول الفقيرة".

    وأقر البنك الدولي خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا لدعم جهود تصدي الدول لتداعيات فيروس كورونا.

    وأعلن البنك في بيان عن أول حزمة تمويل عاجلة للأزمة بتخصيص 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدا وعمليات جارية في 40 بلدا، بحسب "فرانس برس".

    وقال رئيس البنك الدولي: "نحن نعمل على تعزيز قدرات تصدي الدول النامية لوباء كوفيد-19 وتقصير فترة الوصول إلى انتعاش اقتصادي واجتماعي".

    وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن النمو الاقتصادي قد ينخفض إلى النصف في حال استمرار انتشار فيروس كورونا، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى أسوأ حالاته منذ الأزمة المالية العالمية.

    وقالت المنظمة إن إجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو بنسبة 1.5% فقط في العام 2020، إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، أي ما يقرب من نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت قد توقعته المجموعة لعام 2020 قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوروبا إلى ركود اقتصادي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, البنك الدولي, الأردن
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