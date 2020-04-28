شركة "فورد" تخسر 2 مليار دولار بسبب كورونا

أعلنت شركة فورد موتور الأمريكية لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، عن خسارة قدرها مليارا دولار في الربع الأول بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، قالت الشركة إنها "تتوقع أن تزيد خسائرها إلى أكثر من المثلين في الربع الثاني مع تضررها من إغلاق مصانعها في أمريكا الشمالية".

وأضافت أنها "ستستأنف معظم عملياتها للتصنيع في أوروبا بدءا من الرابع من مايو/ أيار".

واستأنفت الشركة بالفعل عملياتها في الصين حيث بدأت الجائحة وحيث هبطت المبيعات 35 بالمئة في الربع الأول في حين انخفضت مبيعاتها في الولايات المتحدة 12.5 بالمئة.

وتوقف كل انتاج السيارات تقريبا في الولايات المتحدة في مارس/ آذار وسط نمو سريع لعدد الإصابات بالفيروس.

لكن مع حث الرئيس دونالد ترامب الأمريكيين على العودة إلى العمل وبدء بضع ولايات أمريكية إعادة فتح اقتصاداتها، فإن التركيز في صناعة السيارات تحول إلى متى يمكن استئناف الإنتاج.

وتهدف فورد وجنرال موتورز وفيات كرايسلر لاستئناف الإنتاج في مايو المقبل.