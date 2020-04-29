3 دول نجحت في تحدي "كورونا"

تعود كل من نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية تدريجيا إلى حياتها الطبيعية.

نقلت شبكة "سي إن بي سي"، بينما تحاول معظم الدول محاربة عدوى "كورونا" تعود كل من نيوزلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية تدريجيا إلى حياتها الطبيعية.

قالت الخبيرة في مجال العملات، كاتي ليان: "إن نيوزيلندا وأستراليا فعالتان للغاية في السيطرة على "كوفيد – 19"، وهما مستعدتان لإعادة تشغيل اقتصاداتهما. واستئناف هذه الدول نشاطاتها تعني أنها تتقدم بخطوة على الولايات المتحدة فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي، وهذا بدوره يجب أن يكون له تأثير إيجابي كبير جدا على عملاتها".

ووفقا للخبراء، زاد رفع القيود عن الاقتصادات في هذه الدول، من جاذبيتها للمستثمرين، بالعلاقة مع العملات الوطنية التي سجلت ارتفاعا قياسيا.

وقال مدير الاقتصاد والأسواق في بنك أستراليا الوطني، تاباس ستريكلاند، يوم الثلاثاء الماضي، حول التعزيز الأخير للدولار الأسترالي: "من الواضح أيضا أن آسيا قد سيطرت على الفيروس بشكل أكثر فاعلية من الولايات المتحدة وأوروبا".

وبرأي الخبراء فإن الوضع في كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، يختلف بشكل ملحوظ عن بقية العالم، وأن استعادة جارتهم الصين تدريجيا لنشاطها ستساهم في تطوير اقتصادات هذه البلدان أيضا.