سعر صرف الدولار الأمريكي ينخفض أمام الروبل الروسي

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي في تعاملات اليوم الأربعاء إلى 73 روبلا، لأول مرة منذ 14 أبريل/ نيسان الجاري، و ذلك عقب قرارات وتعليقات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات البورصة، ليوم غد، الخميس سجل سعر صرف الدولار في الساعة الــ 23.32 بتوقيت موسكو انخفاضا بقدر 1.07 روبل ليبلغ 73.053 روبل.

كما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 0.76 روبل، ليبلغ 79.44 روبل.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، انخفض الدولار إلى 72.99 روبل، ليبلغ أدنى مستوياته لأول مرة منذ 14 أبريل.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الأربعاء، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام الحالي، في لمحة أولية مفصلة عن الأضرار العميقة التي ألحقها فيروس كورونا بالاقتصاد الأمريكي.

ويعد هذا أول انكماش فصلي للاقتصاد الأمريكي منذ تقلص بنسبة 1.1% في الربع الأول من عام 2014، وأيضًا أدنى معدل للنمو منذ انخفاض الناتج بنسبة 8.4% في الربع الرابع من عام 2008 خلال ذروة الأزمة مالية.