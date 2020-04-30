قطر وإيران تبدآن المرحلة العملية من تشييد أكبر حقل غاز عائم في العالم بالخليج العربي

بدأت الخطوات التنفيذية لتشييد أكبر حقل غاز مشترك في العالم بين قطر وإيران في المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدين في الخليج العربي.

وأعلن المدير التنفيدي لمجموعة "بتروبارس" الإيرانية للنفط والغاز حميد رضا مسعودي، عن بدء الخطوات التنفيذية خلال العمل بالمرحلة التطويرية رقم 11 في حقل "بارس" الغازي المشترك مع إيران والأضخم في العالم.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن العملية التطويرية بدأت مع تحميل دثار منصة الحفر "Platform Jacke" بهدف نقله إلى الموقع المحدد على الحدود المشتركة بين قطر وإيران في بحر الخليج

وبحسب الوكالة، يبلغ وزن الدثار نحو 2120 طنا بارتفاع يصل إلى 80.5 متر وسيتم تركيبه في القطعة (11 بي) في حقل "بارس" على مسافة تبعد نحو 135 كم عن الحدود الإيرانية البرية وبعمق 71 مترا عن سطح البحر.

وأشار مسعودي إلى أنه سيتم تركيب الدثار في موقعه المحدد عند ملائمة الظروف المناخية في شهر يونيو/حزيران المقبل، لتبدأ بعدها عمليات حفر 5 آبار تندرج ضمن المرحلة التطويرية رقم 11.

وكانت شركة "بتروبارس" الإيرانية الحكومية قد تولت مهمة تطوير المرحلة 11 من المشروع بعد انسحاب شركتي "توتال" الفرنسية و"سي إن بي سي" الصينية مع إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحظر المفروض على إيران قبل أشهر.