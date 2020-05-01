بعد ارتفاع طفيف مع البدء بالعمل باتفاقية "أوبك+".. خام برنت يتراجع 3%

وبحسب بيانات التداول التي نقلتها "رويترز"،(حتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت موسكو)، تراجع سعر خام برنت نحو 3% ليصل لسعر إلى 25.76 دولارا للبرميل الواحد.

وفي وقت سابق ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع البدأ بالعمل باتفاقية "أوبك+" الجديدة حول خفض الانتاج والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبار من اليوم.

ومن الساعة 7.13 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام غرب تكساس الوسيط، بنسبة 3.93٪ لتصل إلى 19.58 دولارا للبرميل، وخلال التداولات، وصل المؤشر إلى 20.45 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لمزيج نفط برنت بحر الشمال بنسبة 1.66% ، لتصل إلى 26.93 دولار للبرميل.

وشهد شهر أبريل/ نيسان أشد الضرر، حيث انخفض استهلاك الوقود بنسبة الثلث تقريبًا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995.

وبحلول نهاية شهر مارس/ آذار، انخفض نشاط النقل البري بنحو 50% حول العالم، بينما انخفض السفر الجوي في بعض الدول الأوروبية بنسبة تزيد على 90%.

وتم عقد اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لحل هذه المشكلة.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وبحسب البيان، فإن دول "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

هذا يعني أن مستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.