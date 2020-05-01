وزارة النفط العراقية تحدد متوسط سعر البرميل في أبريل

قالت وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة إن إجمالي صادرات البلاد النفطية في أبريل نيسان بلغ 3.438 مليون برميل يوميا، وانخفضت إيرادات النفط بأكثر من النصف إلى 1.42 مليار دولار.

وقالت الوزارة بحسب "رويترز": إن "متوسط السعر للبرميل في أبريل بلغ 13.8 دولارا".

كانت إيرادات العراق من النفط، وهي مصدر دخله الرئيسي، قد انخفضت بالفعل في مارس/آذار إلى 2.98 مليار دولار.

يواجه ثاني أكبر منتج للخام في أوبك أزمة اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط واتفاق على خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، والذي يبدأ سريانه هذا الشهر.

وشهد شهر أبريل/ نيسان أشد الضرر، حيث انخفض استهلاك الوقود بنسبة الثلث تقريبًا إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995.

وبحلول نهاية شهر مارس، انخفض نشاط النقل البري بنحو 50% حول العالم، بينما انخفض السفر الجوي في بعض الدول الأوروبية بنسبة تزيد على 90%.

وتم عقد اجتماع طارئ لدول "أوبك+" لحل هذه المشكلة.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد على 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وبحسب البيان، فإن دول "أوبك+" وافقت على خفض الإنتاج بثلاث مراحل من مستوى الإنتاج في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

هذا يعني أن مستوى الذي يُنطلق منه خفض إنتاج النفط لجميع الدول هو مستوى إنتاج كل دولة في أكتوبر 2018.

أما المستويات التي تنطلق منها روسيا والسعودية ثابتة وهو 11 مليون برميل يومياً لكل دولة، وسيتم خفضه حتى 8.5 مليون برميل في أول شهرين للصفقة.

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.