المالية السعودية: الرياض تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تأثير كورونا

قال وزير المال السعودي، محمد الجدعان، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وأن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة.

وأضاف الجدعان، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" تبث الليلة في الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة.

وأوضح الجدعان أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وزير المالية السعودي للعربية: سنتخذ إجراءات صارمة و"مؤلمة" وجميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حالياً، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة https://t.co/C6Z3ZpwX0Y #العربية — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) May 2, 2020

وقال وزير المالية السعودي، في وقت سابق، أن الرياض لا تتوقع أن تسحب من الاحتياطي النقدي أكثر من 110-120 مليار ريال.

وأضاف الجدعان: "لدينا القدرة المالية على التصدي لأزمة كورونا"، مشيرا إلى أن "حماية المواطنين والمقيمين أولوية لحكومة خادم الحرمين".

وأشار الوزير إلى أنه "تم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة كورونا".

وقال الوزير السعودي إن هناك "حزما اقتصادية متعددة لتخفيف أثر أزمة كورونا على القطاع الخاص". مضيفا أنه تم تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الصحة لمواجهة كورونا.

وأضاف الجدعان: "نحرص على التأكد من سلامة سلاسل الإمداد للمواد الحيوية".