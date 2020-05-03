"بروج" الإماراتية تؤجر صهاريج تخزين النفط لشركة "توتال" الفرنسية

وافقت شركة "بروج" للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية، اليوم، الأحد، على تأجير منشآت لتخزين النفط بالإمارات لشركة "توتال" الفرنسية، وذلك في ظل سرعة نفاد أماكن تخزين الخام بأنحاء العالم.

وستؤجر الشركة 6 صهاريج تخزين في إمارة الفجيرة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لستة أشهر أخرى، بحسب مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وأضاف مصدران أن الصهاريج التي تستخدم لتخزين منتجات النفط، استقبلت بالفعل شحنات أولية.

ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعقيب.

وتمتلئ مواقع التخزين بأنحاء العالم بوتيرة سريعة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس "كورونا" وتأثيرها على الاستهلاك، وأدى ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على الخام ومنتجاته، مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بما يصل إلى 30%.