وكالة: أبو ظبي قد تصدر سندات دولارية لتوفير سيولة نقدية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مصرفيين قولهما إن "شركة مبادلة للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبو ظبي، بدأت محادثات مع بنوك بخصوص إصدار محتمل لسندات دولارية"، بينما تسعى دول المنطقة لتوفير سيولة بعد تلقيها ضربة مزدوجة من انخفاض أسعار النفط لمستوى تاريخي وتفشي فيروس كورونا.

وحسب "رويترز" جمعت أبو ظبي وقطر والسعودية الشهر الماضي مجتمعة 24 مليار دولار لتعزيز مواردها المالية وسط انخفاض أسعار النفط وإجراءات عزل عام ربما تؤدي إلى ركود عميق في أنحاء المنطقة.

وقال المصدران إن مبادلة لم تفوض بعد البنوك لعملية بيع ديون لكن المصارف تسعى جاهدة للفوز بالصفقة المحتملة. وأضاف أحدهما أن ما بين عشرة و15 بنكا كبيرا أبدت اهتماما.

وجاء على موقع مبادلة الإلكتروني أن الشركة، التي تملك أصولا مدارة قيمتها 229 مليار دولار، لديها سندات قيمتها 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني.