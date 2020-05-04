تراجع مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثاني على التوالي

شهدت تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، في البورصة المصرية تراجعا حادا لجميع المؤشرات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه بحلول الساعة 11 صباحا من جلسة اليوم، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.95 % عند مستوى 10102.91 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 2.22 % عند 2.22 نقطة، وانخفض أيضا المؤشر الأوسع نطاقا إيجي إكس 100 بنسبة 1.19 ٪ ليصل إلى 1.19 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 شهد تراجعا حادا بنسبة 3.36% إلى مستوى 10199 نقطة خلال تعاملات أمس الأحد.

وأرجع محمد رضوان، رئيس شركة آراب فينانس لتداول الأوراق المالية، الهبوط الحاد أمس إلى التأثر بهبوط البورصة الأمريكية يوم الجمعة، إلى جانب هبوط بعض الأسهم التي يتعامل عليها الأفراد بعد ارتفاعها بنسبة كبيرة في الجلسات السابقة.