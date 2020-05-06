المفوضية الأوروبية تخفض توقعاتها لمتوسط سعر برنت في 2020 إلى 38.4 دولار للبرميل

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية لمتوسط السعر السنوي لخام برنت للعام الحالي إلى 38.4 دولار للبرميل، وللعام المقبل إلى 40.2 دولار.

بروكسل، 6 مايو - سبوتنيك. وجاء في تقرير المفوضية: "وفقا لأسواق العقود الآجلة، من المتوقع أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 38.4 دولار للبرميل في عام 2020 و40.2 دولار في عام 2021".

وكانت المفوضية قد توقعت في تقريرها الشتوي السابق، أن يبلغ السعر 60.4 دولار و 56.9 دولار على التوالي.

وتواصل أسعار خام برنت في العالم ارتفاعها، منذ صباح يوم أمس الثلاثاء، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12.1%، ليتجاوز سعره 30 دولارا للبرميل الواحد، لأول مرة منذ 15 أبريل/نيسان، وفقاً لبيانات التداول.

وتحسنت توقعات الطلب على الوقود مع بدء ولايات أمريكية وعدة دول، منها إيطاليا وإسبانيا والبرتغال والهند وتايلاند بالسماح للبعض بالعودة لعملهم واستئناف العمل في مواقع البناء وفتح أبواب المتنزهات والمكتبات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وتجاهلت الأسواق قرارا من الجهة التنظيمية للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية، أكبر ولاية منتجة للنفط في أمريكا، بالتخلي عن مقترح لخفض الإنتاج بنسبة 20% في ظل خفض السعودية وروسيا ودول أخرى كبرى منتجة للنفط وشركات بارزة لإنتاجها.