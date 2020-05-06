"الطاقة الروسية": الطلب العالمي على النفط لن يعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الطلب العالمي على النفط لن يعود بسرعة إلى مستويات ما قبل الأزمة، والوصول إلى مستوى 100 مليون برميل يوميا سيستغرق بعض الوقت.