المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يدخل أعمق ركود اقتصادي في تاريخه

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيواجه أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخه في عام 2020.

قال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيواجه أسوأ تراجع اقتصادي في تاريخه في عام 2020، كما وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاتحاد الأوروبي من المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 7.4%.

يتبع..