البحرين تستعد لإصدار سندات بالدولار على شريحتين

عينت البحرين بنوكا بشأن إصدار محتمل لسندات بالدولار على شريحتين تشمل صكوكا بأجل أربعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية بأجل عشرة أعوام، بحسب قول ثلاثة مصادر.

وبحسب "رويترز" فقد عينت البحرين بنك "إيه بي سي" وبنك "الخليج" الدولي و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" وبنك "البحرين" الوطني و"ستاندرد تشارترد" لترتيب اجتماعات مرئية مع المستثمرين ويعقب ذلك صفقة بالحجم القياسي تخضع لأوضاع السوق.

وكانت قد بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي حوالي 63 مليون دولار أمريكي، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 292 صفقة.

وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 14 شركة، ارتفعت منها أسعار أسهم 5 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.