شركة "أوبر" تخسر نحو 3 مليارات دولار بسبب الإغلاق العالمي

أعلنت شركة "أوبر"، اليوم الخميس، أن خسارتها بلغت 2.9 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، مع تعرضها للضغوط الناتجة عن الإغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا المستجد، لكنها قالت إن هناك علامات على الانتعاش.