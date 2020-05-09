"السيادي السعودي" يبحث الاستثمار في "أكبر شركة هندية" للهواتف

كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أمس الجمعة، أن صندوق الثروة السيادي السعودي يبحث شراء حصة أقلية في وحدة جيو بلاتفورمز الرقمية التابعة لريلاينس إنداستريز.

وقالت "بلومبرغ" في تقرير لها إن الاستثمار المحتمل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، سيضخ أموالا تضاف إلى ثمانية مليارات دولار جمعتها جيو بالفعل في ثلاث صفقات في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قالت شركة الاستثمار المباشر فيستا إكويتي بارتنرز إنها ستشتري 2.3 في المئة في جيو مقابل 113.67 مليار روبية (1.5 مليار دولار).

وبحسب بلوبمرغ"، لم ترد شركة جيو أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي على طلبات للتعقيب.

وأبرمت ريلاينس صفقة بقيمة 5.7 مليار دولار مع فيسبوك لحصة 9.99 في المئة في جيو بلاتفورمز في 22 أبريل/ نيسان، وبعد ذلك بأيام، حصلت على استثمار بقيمة 750 مليون دولار من شركة الاستثمار المباشر سيلفر ليك.

وتستحوذ ريلاينس إنداستريز على 32% من الحصة السوقية لقطاع الهواتف المحمولة في الهند، وهي الحصة الأكبر والأسرع نموا.