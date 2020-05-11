تقرير يكشف مستقبل أسعار تذاكر السفر عالميا بعد رفع قيود كورونا

نشر اتحاد النقل الجوي الدولي، يوم أمس الأحد، تقريرا بشأن أسعار تذاكر الطيران والرحلات الجوية وارتباطها بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد والمتغيرات التي قد تطرأ بعد رفع الحظر والقيود عن رحلات الطيران في العالم.

ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية التقرير الدولي الذي أشار إلى أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي على متن الطائرات، أي ترك مقاعد الوسط فارغة، فسترتفع تكاليف تذاكر السفر في محاولة لتغطية تكاليف الطيران بما قد يصل إلى 54% مقارنة بتلك التي شهدها القطاع في العام الماضي.

ورغم أن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية، إلّا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفاً مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات، بحسب ما ذكره التقرير.

ويدعم الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتداء أغطية الوجه "الكمامات" للركاب ولأفراد طاقم الطائرة أثناء وجودهم على متن الطائرة، باعتباره جزءا أساسيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح الاتحاد أنه يمكن زيادة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي كورونا، عبر فحص درجة حرارة الركاب وعمال المطارات والمسافرين، وتعديل خطوات عمليات الصعود والهبوط إلى متن الطائرة، والحد من الحركة داخل المقصورة أثناء الرحلة، وإجراءات أخرى تتعلق بالنظافة.