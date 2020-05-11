الإمارات تقرر طوعا خفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا

أعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الاثنين، أن الإمارات قررت طوعاً خفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال المزروعي إن الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا لشهر حزيران/ يونيو المقبل وذلك دعما لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

​وأضاف المزروعي في تصريح له أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط عن 4 ملايين برميل يوميا في شهر أبريل، نيسان قامت الدولة دعما لاتفاقية "أوبك بلس" بالالتزام بالحصة المقررة.

ووجهت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، شركة أرامكو النفطية إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر حزيران/يونيو المقبل بمعدل مليون برميل يوميًا، ليصل حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة قياسا على إنتاجها في الشهر الحالي نحو 4.8 مليون برميل يوميًا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وتحالف "أوبك+"، في 9 أبريل/ نيسان الماضي، على تخفيص إنتاج النفط إلى 10 مليون برميل يوميا، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران المقبلين.

وشهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22 في المئة وأسعار الخام الأمريكي نايمكس بنسبة 20 في المئة، وسجلت مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.