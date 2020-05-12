ما هي نتائج الاجتماع الأول بين لبنان وصندوق النقد الدولي؟

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية بين لبنان وممثلي ​صندوق النقد الدولي عقدت بعد ظهر أمس عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن حكومة لبنان تمثلت بوفد ترأسه وزير المال ​غازي وزني​ ومعه مسؤولان من ​وزارة المالية​ ورابع من ​مصرف لبنان​ وتم التواصل مع ممثلي النقد الدولي عبر اتصال فيديو.

وكشفت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع أنه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في ​الساعات​ المقبلة.

وأضافت المصادر للصحيفة أن ​النقاش كان جيداً وإيجابيا، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني إضافة إلى ما هو مطلوب ربطا بالخطة التي أعدتها ​الحكومة​.

وخلصت المصادر أن المفاوضات ستستمر على هذا المنوال عبر الإنترنت، ما يعني أن لا زيارة لوفد صندوق النقد إلى لبنان.