رغم كورونا... أرامكو السعودية تعلن توزيعها أرباحا أكثر من 22 مليار دولار

قالت عملاق النفط السعودية "أرامكو" إنها التزمت بالتوزيعات التي وعدت بها رغم تراجع أرباحها في الربع الأول من العام.

ونقلت صحيفة الاقتصادية عن الشركة أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها بقيمة "18.75 مليار دولار عن الربع الأول من العام 2020.

وتابعت الشركة أن تاريخ أحقية السهم هو 21 مايو/أيار الجاري، بينما التوزيع سيكون في 18 يونيو/حزيران المقبل.

توزيعات أرامكو النقدية هي الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم #العربية_عاجل https://t.co/NbmChxzmCG — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 12, 2020

وتعتبر توزيعات أرباح أرامكو هي الأعلى لأي شركة مدرجة في العالم.

وبلغت التدفقات النقدية لدى الشركة في الربع الأول من العام 22.4 مليار دولار.

وحسب الشركة فقد انخفضت تكاليف المنبع، مما أدى إلى "استدامة رأس المال وتوفير مرونة كبيرة".

أرامكو: نحتفظ بمرونة كبيرة لتعديل الإنفاق في ظل أزمة كورونا #العربية_عاجل https://t.co/NbmChxzmCG — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) May 12, 2020

وقالت الشركة إنها تحتفظ بمرونة كبيرة لتعديل الإنفاق في ظل أزمة كورونا.