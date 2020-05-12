اجتماع مصيري للبنان غدا يحدد مستقبله

كشفت مصادر حكومية لبنانية، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء لبنان بمحادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مقرب للحكومة اللبنانية، أن لبنان سيبدأ محادثات تفصيلية مع صندوق النقد الدولي غدا الأربعاء، وذلك بعد أن تقدمت بيروت بطلب رسمي للحصول على المساعدة المالية.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن حكومة لبنان تمثلت بوفد ترأسه وزير المال ​غازي وزني​ ومعه مسؤولان من ​وزارة المالية​ ورابع من ​مصرف لبنان​ وتم التواصل مع ممثلي النقد الدولي عبر اتصال فيديو.

وكشفت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع أنه كان طويلاً، وكانت أجواؤه مريحة، وسيستكمل بهذه الطريقة في جولات لاحقة قد تستأنف في ​الساعات​ المقبلة.

وأضافت المصادر للصحيفة أن ​النقاش كان جيداً وإيجابيا، حيث جرى استعراض عام للوضع اللبناني، إضافة إلى ما هو مطلوب ربطا بالخطة التي أعدتها ​الحكومة​.