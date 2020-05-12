الطاقة الأمريكية تتوقع هبوط الطلب العالمي بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا على النفط في 2020

توقعت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تراجعا في الطلب العالمي على النفط في عام 2020 بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا، وزيادة بمقدار 7 ملايين برميل يوميا في عام 2021، وفقًا لتوقعات شهرية قصيرة الأجل لإدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة: "تتوقع إدارة معلومات الطاقة، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والوقود السائل في المتوسط 92.6 مليون برميل يوميًا في عام 2020، وهو ما يقل بمقدار 8.1 مليون برميل يوميًا عن العام الماضي. وسيتبع ذلك زيادة قدرها 7 ملايين برميل يوميا في 2021".

كما تتوقع وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من عام 2020، بمقدار 18.8 مليون برميل يوميا بعد انخفاض قدره 5.8 مليون برميل يوميا في الربع الأول.

هذا ووافقت دول "أوبك +"، في 12 نيسان/ أبريل المنصرم، على تخفيض جديد في إنتاج النفط عن مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018 — بنسبة 23 بالمئة في أيار/ مايو – حزيران/ يونيو وبنسبة 18 بالمئة حتى نهاية عام 2020 وبـ14 بالمئة حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022. في المرحلة الأولى، سيخفض التحالف الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل، ثم بمقدار 8 و 6 ملايين.

وبالنسبة لروسيا والسعودية، ستكون القاعدة المرجعية 11 مليون برميل يوميا. وأصرت المكسيك على شروط منفصلة، فهي ستخفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، وستقوم الولايات المتحدة بتعويض الباقي 350 ألف برميل.