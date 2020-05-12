تسجيل
22:31 GMT12 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    موظف في منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019

    الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": حققنا أعلى مستوى "توزيع أرباح" في العالم

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104374/63/1043746315_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_8941ae620c6e5c56d97b9f5af810d956.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202005121045413401-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%80-17-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1/

    علق الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين بن حسن الناصر، على تقرير بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين فيها بقيمة "18.75 مليار دولار عن الربع الأول من العام 2020.

    وقال في مقطع فيديو صفحة "أرامكو" على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "أعلن اليوم أننا حققنا إيرادات قوية خلال الربع الأول من 2020، رغم تراجع الطلب على الطاقة وهذه الأوقات الصعبة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي".

    منشأة نفط أرامكو السعودية في بقيق، 12 أكتوبر 2019
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    وكالة: أرامكو تبدأ مفاوضات مع البنوك لاقتراض 10 مليارات دولار
    وتابع: "خلال الربع الأول من العام 2020 بلغ صافي الدخل 62.5 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، بينما وصل حجم التدفقات النقدية الحرة 56.3 مليار ريال (15 مليار دولار)، مشيرا إلى أن ذلك أتاح توزيع أرباح للمساهمين تبلغ 70.3 مليار ريال (18.75 مليار دولار)، عن الربع الأول".

    وأضاف: "هذه المبالغ هي أعلى مستوى تحققه شركة عالمية مدرجة في الأسواق المالية"، مشيرا إلى أن الشركة تواصل التركيز على النمو، وفي الوقت نفسه، تظل الشركة ملتزمة بسلامة موظفيها مع استمرارها في تنفيذ استراتيجيتها طويلة المدى والرامية إلى خلق القيمة لجميع مساهميها".

    وذكر بيان نشرته "أرامكو" أن إجمالي توزيعات الأرباح بلغ 50.2 مليار ريال (13.4مليار دولار) عن الربع الرابع من 2019 تم دفعها خلال الربع الأول من  2020، بينما تبلغ توزيعات الأرباح 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الأول من 2020.

    وأضاف البيان: "سيتم دفعها في الربع الثاني من هذا العام. وتعتبر توزيعات الأرباح المدفوعة هذه الأعلى بين جميع الشركات المدرجة في العالم".

    وأكدت الشركة على أنها التزمت بالتوزيعات التي وعدت بها رغم تراجع أرباحها في الربع الأول من العام، وأن تاريخ أحقية السهم هو 21 مايو/ أيار الجاري، بينما التوزيع سيكون في 18 يونيو/ حزيران المقبل.

    وبلغت التدفقات النقدية لدى الشركة في الربع الأول من العام 22.4 مليار دولار، وحسب الشركة فقد انخفضت تكاليف المنبع، مما أدى إلى "استدامة رأس المال وتوفير مرونة كبيرة لتعديل الإنفاق في ظل أزمة كورونا.

    انظر أيضا:

    وكالة: أرامكو تبدأ مفاوضات مع البنوك لاقتراض 10 مليارات دولار
    "أرامكو" تعرض الخام بشروط ميسرة على مصاف متضررة
    "أرامكو" تدرس إمكانية مواصلة إنتاج النفط بالطاقة القصوى بعد أبريل
    أرامكو تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو
    لجنة أممية تحسم الجدل بخصوص استهداف منشآت "أرامكو"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, فيروس كورونا, أرامكو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الصورة بعنوان مشروب النبيذ الساخن، للمصور البريطاني أليكس فوربيسك، الفائز في فئة شباب - 11 - 14 من مسابقة Pink Lady® لأفضل مصور الطعام لعام 2020
    الفائزون في مسابقة "بينك ليدي" لأفضل مصور الطعام لعام 2020
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    ترامب وبايدن يجمعان تبرعات بمقدار 60 مليون دولار
    سفينة كنارك الإيرانية
    أبرز المعلومات عن السفينة الحربية الإيرانية "كنارك"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك