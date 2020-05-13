مورغان ستانلي تدخل "قطر للتأمين" و"أعمال القابضة" و"بلدنا" إلى مؤشر الشركات الصغرى

نشرت "بورصة قطر"، اليوم الأربعاء، نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي "إم اس سي آي"، الخاص بالشركات القطرية المدرجة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، عن بيان ورد على الموقع الإلكتروني لـ"بورصة قطر"، أظهر أن النتائج تضمنت إدخال شركات "أعمال القابضة"، و"بلدنا" الغذائية إلى مؤشر "إم إس سي آي - قطر" للشركات الصغرى؛ وخروج "قطر للتأمين" من المؤشر القياسي وتحولها إلى مؤشر الشركات الصغرى.

ومن المقرر أن تسري نتائج المراجعة ابتداء من إغلاق السوق يوم 29 مايو/ أيار 2020.

بورصة قطر تنشر نتائج المراجعة النصف سنوية لمؤشرات مورغان استانلي MSCI الخاص بالشركات القطرية المدرجة، حيث تضمنت النتائج إدخال شركات “أعمال القابضة”، “بلدنا”، و”قطر للتأمين” إلى مؤشر MSCI قطر للشركات الصغرى.#قنا pic.twitter.com/dt8ctPvxlu — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 13, 2020

​ وتكبدت شركة "قطر للتامين" في الربع الأول من العام الجاري خسائر بقيمة 185 مليون ريال (50.7 مليون دولار)؛ نتيجة الانخفاض الحاد في محفظة الاستثمار التابعة للشركة، بفعل تراجع قيمة الأصول المالية جراء جائحة "كورونا".

وأظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر" إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، إدراج سهم "الإمارات دبي الوطني"، وسهم "أسواق عبد الله العثيم" السعودية، وسهم "داماك العقارية" الإماراتية على المؤشر.

ومؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، يضم أسواقاً من 23 دولة تمثل 10 في المئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية؛ بينها 3 أسواق عربية، هي مصر والإمارات وقطر.

وتقوم مؤسسة "مورغان ستانلي" بالمراجعة نصف السنوية للمؤشرات، في شهري مايو/ أيار، ونوفمبر/ تشرين الثاني.