انخفاض أسعار الدولار والذهب قبل "الخطاب المنتظر"

تراجعت أسعار الذهب، والدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك قبل الخطاب المنتظر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأفاد موقع "مباشر" أن انخفاض سعر الذهب سببه ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، حول القضايا الاقتصادية الحالية ووضع معدلات الفائدة المستقبلية، وأيضا مع تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعتمد قريبا معدلات الفائدة السالبة.

كما تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع اقتراب كلمة باول، وتزايد توقعات المحللين حولإقرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي الأمريكي، أمس الثلاثاء، على اعتماد معدلات الفائدة السالبة.

واستفاد المعدن الأصفر منذ بداية العام من تدابير التحفيز الضخمة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، مع إطلاق البنوك المركزية والحكومات بالفعل حزم تحفيزية بقيمة 15 تريليون دولار.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/ حزيران، انخفاضا بنحو 0.2 بالمئة عند مستوى 1703.80 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت غرينتش.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.1 بالمئة مسجلا مستوى 1700.48 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه يوم الثلاثاء، وكسبت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس/ آذار عند 94.63.