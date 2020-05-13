انخفاض أسعار الدولار والذهب قبل "الخطاب المنتظر"

وأفاد موقع "مباشر" أن انخفاض سعر الذهب سببه ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، حول القضايا الاقتصادية الحالية ووضع معدلات الفائدة المستقبلية، وأيضا مع تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعتمد قريبا معدلات الفائدة السالبة.
وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البنك المركزي الأمريكي، أمس الثلاثاء، على اعتماد معدلات الفائدة السالبة.
واستفاد المعدن الأصفر منذ بداية العام من تدابير التحفيز الضخمة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد، مع إطلاق البنوك المركزية والحكومات بالفعل حزم تحفيزية بقيمة 15 تريليون دولار.
وشهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/ حزيران، انخفاضا بنحو 0.2 بالمئة عند مستوى 1703.80 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت غرينتش.
وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.1 بالمئة مسجلا مستوى 1700.48 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 99.98 ليحوم دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 100.44 الذي بلغه يوم الثلاثاء، وكسبت العملة الأمريكية أكثر من خمسة بالمئة من المستويات المتدنية لها في أوائل مارس/ آذار عند 94.63.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)