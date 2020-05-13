انخفاض قدره 745 ألف برميل في المخزون الأمريكي

تراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع في أحدث أسبوع، إلى جانب مخزونات البنزين، بينما زاد مخزون نواتج التقطير، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

فقد هبط مخزون الخام 745 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو/ أيار إلى 531.5 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة قدرها 4.1 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3 ملايين برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وتراجع معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير 593 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وانخفض معدل استغلال طاقة المصافي 2.6 نقطة مئوية.

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 252.9 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع انخفاض 2.2 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع "رويترز".

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 3.5 مليون برميل إلى 155 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها 2.9 مليون برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.