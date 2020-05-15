فيروس كورونا قد يظهر "الملياردير" الأول الجديد بعد تأثيره على الاقتصاد العالمي

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن وباء فيروس كورونا المستجد ساهم بخسائر اقتصادية هائلة للعالم والدول والشركات ورجال الأعمال، لكن بالمقابل لفتت المصادر إلى أن الوباء قد يسهم بخلق أثرياء جدد سيكتسبون ثورتهم من جراء الاستفادة من كورونا نفسه المنتشر في العالم.

وذكر موقع "تسارغراد" الروسي أن فيروس كورونا المستجد لا ينوي كسر الاقتصاد العالمي وتغييره فحسب، بل سيكون له تأثير بظهور رجال أثرياء آخرين سيستفيدون من الأزمة ويجمعون ثروة كبيرة من الأموال.

وبحسب الموقع، تنبأ خبراء أن يصبح رجل الأعمال ومؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، أول تريليونير في العالم في غضون بضع سنوات فقط، وذلك من خلال شركته التي تقوم ببيع البضائع عبر شبكة الإنترنت، والتي ازدادت في أزمة الوباء بسبب الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف البلدان وفرض التباعد الاجتماعي وإغلاق المحلات ما سيساهم بزيادة مبيعات شركته وسيصبح مليارديرا بحلول عام 2026.

وتقدر ثروة بيزوس، اليوم، بنحو 143 مليار دولار أمريكي، وقد لعب الوباء دورًا مهما في نمو الطلب على عمليات الشراء عبر الإنترنت، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركته "أمازون" بشكل مضاعف.