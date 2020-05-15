وزير إماراتي: أسواق النفط ستستعيد توازنها

أكد وزير الدولة الإماراتي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي (أدنوك) ومجموعة شركاتها، سلطان الجابر، اليوم الجمعة، أن أسواق النفط تمر بمرحلة من عدم الاستقرار، وشهدت خلال الأسابيع الماضية مؤشرات على التحسن، وستستعيد توازنها بمرور الوقت.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن الجابر، قوله خلال "مجلس أدنوك الافتراضي"، اليوم الجمعة: "إن العالم يمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة لا تسمح بتوقعات دقيقة حول انتعاش الاقتصاد العالمي، ولكن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر في أسواق الطاقة".

وأوضح الجابر أن من بين المؤشرات على أن أسواق النفط بدأت تتحسن في الأسابيع الأخيرة وأنها تتجه نحو استعادة التوازن، اتفاق "أوبك+" والخفض الطوعي في إنتاج الدول من خارج "أوبك"، وتوقف جزء من الإنتاج في بعض الدول؛ موضحاً بأنه سيمر بعض الوقت قبل أن تتضح الرؤية، وأنه مع عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، سيكون هناك ارتفاع في حجم الطلب.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، على الرغم من توقيع اتفاق خفض إنتاج النفط بين منظمة منتجي النفط "أوبك" وكبار المنتجين من خارجها، وعلى رأسهم روسيا الاتحادية.

وأثرت جائحة "كورونا" بشكل كبير على أسعار الخام النفطي، حيث قل الطلب بشكل كبير وأصبحت لدى الأسواق وفرة كبيرة في المعروض.

وأجبر وباء "كوفيد 19" معظم دول العالم، وعلى رأسها الدول الصناعية الكبرى، على اتخاذ خطوات احترازية مشددة، ومن بينها العزل والإغلاق والتباعد البدني؛ ما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني لهذه الدول.