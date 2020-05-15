روحاني يوجه بإلغاء دور "السماسرة" في بيع السيارات الإيرانية

شدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، على ضرورة إلغاء دور الوسطاء والسماسرة في عمليات بيع السيارات الإيرانية بهدف إيصالها إلى الزبائن بأسعار منطقية.

أشار روحاني في حديثه اليوم مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة، حسين مدرس خياباني، إلى ضرورة السيطرة على السوق وحماية المستهلكين عن طريق إيصال السيارات من الشركة إلى المستهلك بشكل مباشر.

واعتبر روحاني أنه من الضروري السيطرة على السوق وحماية المستهلك وتهدئة "مناخ السوق" ورسم مسار واضح بين المنتجين والمستهلكين في سوق السيارات، بحسب وكالة "ارنا" الإيرانية.

ووجه روحاني لزيادة التركيز على توفير السلع وتنظيم أسعار السيارات وزيادة الإنتاج من أجل تحسين الصادرات غير النفطية في البلاد بالاعتماد على "الشباب المخلصين" والخبرات وتحسين بيئة العمل.

ونوه روحاني إلى ضرورة المراقبة الدائمة للسوق من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين والتحكم بالعرض والطلب والعمل على التخطيط الدقيق وإدارة السوق.

من جهة أخرى، بين روحاني ضرورة معالجة هواجس الشركات المصنعة وأصحاب المانع من خلال توريد المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

ولوضع حد لحالة عدم الاستقرار التي شهدها سوق السيارات الإيراني مؤخرا، وجه روحاني لوضع خطة واضحة وشفافة لكل مصنع في البلاد والمواطنين، لوضع حد لعمليات السمسرة، وإعطاء الأولوية لمصلحة المواطن ومصنعي السيارات.