النفط يعوض خسائر أبريل الكارثية ويرتفع إلى مستوى 30 دولارا

قفزت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس/ آذار على خلفية زيادة الطلب بالتزامن مع تخفيف الدول حول العالم القيود على السفر التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وربح الخام الأمريكي 19.7% هذا الأسبوع وصعد خام برنت 5.2% بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية. وتعد هذه المكاسب الأسبوعية الثالثة على التوالي لكلا الخامين، بحسب وكالة "رويترز".

وخلال تعاملات اليوم فقط، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.8% ليبلغ 29.43 دولار للبرميل، بعدما سجل خلال الجلسة 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس/ آذار.

وارتفع خام القياس العالمي برنت بنسبة 4.4%، لينهي الجلسة عند 32.50 دولار للبرميل، بعدما ارتفع نحو سبعة بالمئة أمس الخميس.

ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد ومع ظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل، لكنها متفائلة نوعا ما بتخفيضات "أوبك +" للإمدادات العالمية.

من جانبها قالت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو/ حزيران بعدما أعلنت السعودية وآخرون توجهات مماثلة.

شهدت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً الشهر الماضي، وعند مرحلة ما، تراجع الخام الأمريكي إلى النطاق السالب، وهبط خام "برنت" إلى قرابة 20 دولارًا للبرميل مسجلًا أدنى مستوياته منذ عام 2002.