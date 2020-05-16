تقرير دولي: خطر كبير يحدق بكل دول العالم ولا استثناءات

كشف تقرير دولي عن تغييرات كبيرة ستطال العديد من الدول في التصنيف الاقتصادي وذلك بسبب تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد والنتائج المترتبة عليه على العالم بأسره.

ونقل موقع "غلوبال" الاقتصادي تقرير وكالة "​ستاندرد آند بورز​" المالية والذي جاء فيه: "إن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر من الدرجة الجديرة بالاستثمار بلغ ارتفاعا قياسيا عند 111 بسبب جائحة ​فيروس كورونا​".

وأضاف التقرير إلى أن عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما يؤثر على ديون بأكثر من 300 مليار ​دولار​.

ويتابع التقرير: "للشركات والدول البالغ عددها 111 المرشحة لهذا الخفض في التصنيف سندات بقيمة 444 مليار دولار أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير".

ويضيف "كما أن الشركات والدول المرشحة للخفض مهمة لأن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة بالاستثمار يمكن أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها".

واعتبرت الوكالة ستاندرد آند بورز أن تواصل تراكم الضغوط الائتمانية سيضع قرابة الربع من عدد الشركات المعرضة لخطر خفض التصنيف إلى عالية المخاطر.