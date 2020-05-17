سعر خام برنت يتجاوز 30 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهرين

أفادت بيانات التداول، اليوم الأحد (الاثنين بتوقيت موسكو)، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز 30 دولار للبرميل لأول مرة منذ 17 مارس/آذار.

موسكو - سبوتنيك. وبحلول الساعة (01.01 بتوقيت موسكو)، ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط ماركة برنت لشهر يوليو/تموز بنسبة 1.80 بالمئة إلى 30.05 دولارا للبرميل.



فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو/تموز بـ0.12 بالمئة إلى 32.89 دولار للبرميل.

ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد، ومع ظهور إصابات جديدة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل، لكنها متفائلة نوعا ما بتخفيضات "أوبك +" للإمدادات العالمية.

وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من جانب أوبك ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها.

من جانبها قالت سلطنة عمان، يوم الجمعة الماضي، إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو/ حزيران بعدما أعلنت السعودية وآخرون توجهات مماثلة.

وشهدت أسعار النفط تراجعا تاريخيا الشهر الماضي، وعند مرحلة ما، تراجع الخام الأمريكي إلى النطاق السالب، وهبط خام "برنت" إلى قرابة 20 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوياته منذ عام 2002.