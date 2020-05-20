تراجع عائدات "غازبروم" من صادرات الغاز في الربع الأول من العام بنسبة 51.6 في المئة

انخفضت عائدات شركة "غازبروم" الروسية من صادرات غاز الأنابيب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بنسبة 51.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتصل إلى 6.812 مليار دولار.

وأفادت بيانات مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، بأن إيرادات الشركة من صادرات الغاز انخفضت في مارس/آذار بنسبة 12.9 في المئة مقارنة بشهر فبراير/شباط إلى 1.766 مليار دولار. حيث انخفض حجم الصادرات في مارس/آذار، على أساس شهري بنسبة 0.7 في المئة إلى 14.1 مليار متر مكعب.

وأوضحت البيانات، أن صادرات هذا الغاز تراجعت بشكل عام في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار بنسبة 24.2 في المئة إلى 46.6 مليار متر مكعب.

وذكرت الجمارك الروسية، أن صادرات النفط انخفضت من الناحية النقدية في الربع الأول بنسبة 13.6 في المئة إلى 25.577 مليار دولار، وخلال الفترة من مارس/آذار إلى فبراير/شباط بنسبة 10.9 في المئة إلى 7.349 مليار دولار.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، انخفض حجم صادرات النفط بنسبة 5.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 حيث بلغ 63.084 مليون طن. وفي الربع الأول، انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 3 في المئة إلى 36.922 مليون طن، ومن الناحية النقدية بنسبة 7.5 في المئة، إلى 16.322 مليار دولار.

وقالت الجمارك الروسية، إن حجم صادرات النفط الروسي ارتفعت في مارس/آذار، بنسبة 12.7 في المئة مقارنة بشهر فبراير/شباط، لتصل إلى 21.895 مليون طن. وارتفعت صادرات المنتجات البترولية في مارس/آذار بنسبة 26.7 في المئة مقارنة بشهر فبراير/شباط، لتصل إلى 14.286 مليون طن، والإيرادات بنسبة 17.4 في المئة لتصل إلى 5.929 مليار دولار.