وزير الصناعة اللبناني: لنتجه شرقا ولن ننتظر إشارة من أحد

اعتبر وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله، أن الأمن الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح الصناعيين والمزارعين والتجار لن يتحقق إلا بالانفتاح على الشرق.

وقال حب الله في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن "​حكومة​ لبنان مع النظام الاقتصادي الحر، سنبني على قدراتنا ولن نسمح لأحد بابتزازنا".

وأضاف: "أمننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقا، لنتجه شرقا ولن ننتظر إشارة من أحد، ولمن ينتظر إشارة، كلهم سبقونا".

لنتجه شرقا عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة.

ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية.

ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والتهرب والاغراق@imadyhoballah @LebIndustryMin — Imad Hoballah (@imadyhoballah) May 22, 2020

ودعا حب الله إلى "الاتجاه شرقاً​ عبر سوريا باتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة، ولتنعم منتجاتنا بذواقيها وامتدادات لبنان الطبيعية والتاريخية، ولنتجه شرقا ما بعد سوريا والعراق والخليج لنخفف ضغط الدولار على الليرة

ولنضرب التهريب والإغراق، وسنبقى نسعى ونعمل على تمتين علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وكل أنحاء العالم".

كما وأشار الوزير في تغريدة، إلى استمرار العمل على تمتين العلاقات التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وكل أنحاء العالم.

...وسنبقى نسعى ونعمل على تمتين علاقاتنا التاريخية الممتازة مع الدول الصديقة في اوروبا والأميريكيتين وافريقيا وكل انحاء العالم...@LebIndustryMin @imadyhoballah — Imad Hoballah (@imadyhoballah) May 22, 2020

يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيداً من الانهيار خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 4 آلاف ليرة لبنانية.