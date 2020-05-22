انكماش الناتج المحلي لتونس 1.7% في الربع الأول من 2020

قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي لتونس انكمش 1.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، إذ تضرر قطاع السياحة الحيوي بشدة من أزمة فيروس كورونا.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 1.1 في المئة في نفس الربع من العام الماضي.

وتتوقع السلطات أن ينكمش اقتصاد البلاد 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر انكماش في أكثر من 60 عاما، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وبدأت تونس تخفف قيودا على تنقل الأفراد وعمل الشركات هذا الشهر، مما سمح لنصف موظفي الحكومة بالعودة إلى العمل لكن الجائحة ألحقت الضرر بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وانخفضت إيرادات السياحة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 بنسبة 27 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من 2019 إلى مليار دينار، إذ خلت الفنادق والمنتجعات التونسية من السائحين الأجانب.

وقال وزير المالية نزار يعيش، الشهر الماضي، في خطاب إلى صندوق النقد الدولي، إن قطاع السياحة قد يخسر 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ إن احتياجات تونس من التمويل الخارجي ستزيد إلى مثليها، عند نحو خمسة مليارات يورو، هذا العام، من نحو 2.5 مليار يورو في التوقعات السابقة.