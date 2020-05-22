شركة "نيسان" للسيارت تدرس تقليص 20 ألف وظيفة

أعلنت شركة"نيسان موتورز" أنها تدرس خفض 20 ألف وظيفة من قوة العمل العالمية لديها.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اليوم الجمعة، أن الخطوة تستهدف دولا أوروبية ودولا نامية، في الوقت الذي تستعد فيه نيسان لإعلان نسخة محدثة من استراتيجيتها المتوسطة المدى، الأسبوع المقبل.

وأضافت الوكالة أن أرباح الشركة تراجعت على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد زادت الضغط من أجل خفض اليد العاملة وإحداث نقلة في الشركة.

وكانت الشركة قالت، في شهر تموز/يوليو من العام الماضي، إنها ستخفض 12 ألفًا و500 وظيفة، نحو 10% من قوة العمل لديها البالغة 140 ألفًا.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت أن إدارة نيسان أصبحت مقتنعة أنها بحاجة لأن تكون أصغر بكثير، وأنها ستخفّض ما لا يقل عن مليون سيارة من هدف مبيعاتها السنوية، بينما تتطلع لدور أكبر في الولايات المتحدة والصين في مبيعات السيارات.

وأضافت أن شركة "نيسان" تخطط لتقليص نشاطها الأوروبي وتحويل تركيزها إلى السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والمركبات التجارية.