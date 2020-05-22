تقرير: مصر إحدى الوجهات القليلة التي تحظى بثقة المستثمرين العالميين الآن

قالت مؤسسة "إنترناشونال فاينانس ريفيو" إن مصر حققت نجاحًا في طرحها لسندات سيادية دولية، نهاية الأسبوع الماضي، وإن الإقبال الكبير على شراء هذه السندات يثبت أن مصر أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين العالميين حاليًا.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، قالت الشركة في تقرير لها اليوم إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا (كوفيد- 19).

وأضافت: "يأتي ذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكي، أمس الخميس، من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها بأكثر من 4 أضعاف المطلوب (أكثر من 21 مليار دولار)، ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم فى الاقتصاد المصري".

وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد 5.750 %، وجاءت الشريحة الثانية وقيمتها 1.750 مليار دولار ومدتها 12 عاما استحقاق عام 2032 بعائد 7.625%، والشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار مدتها 30 عاما استحقاق عام 2050 بعائد 8.875%.

وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها في يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية في عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصري بدد المخاوف من تأثر الإقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين.

وأشارت إلى أن استطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن جميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم فى الإقدام على تلك الخطوة.