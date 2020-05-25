بوتين والكاظمي يبحثان التعاون لاستقرار سوق النفط والغاز

أفادت الخدمة الصحفية في الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي قيما بشكل إيجابي اتفاقية أوبك + وأشارا إلى أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.

موسكو-سبوتنيك. وقال الكرملين: "تم تقييم إيجابي للاتفاقات التي تم التوصل إليها بمشاركة روسيا والعراق في صيغة أوبك+ بهدف التغلب على المرحلة الحادة من أزمة النفط. ولوحظت أهمية استمرار الجهود المشتركة الفعالة في هذا الاتجاه".

مضيفا "نوقشت موضوعات التعاون من أجل استقرار سوق الهيدروكربونات العالمية".

هذا وكان المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، قد وصف في وقت سابق زيارة وزير المال العراقي علي علاوي إلى المملكة العربية السعودية بـ"المهمة" في مجال استقرار أسعار النفط عالميا.

وقال صالح في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "المملكة العربية السعودية والعراق لاعبان أساسيان في منظمة أوبك"، والدولتان تنتجان قرابة نصف إنتاج أوبك والبلدان يستحوذان تقريبا على أقل من نصف الاحتياطي العالمي، وهذه الزيارة مهمة في مجال استقرار النفط.

ولفت إلى أن استقرار المنطقة يحتاج إلى تعاون، ومن هذا المنطلق جاءت الزيارة.

وفيما إذا كانت السعودية على استعداد للاتفاق مع العراق على صيغة تضمن رفع أسعار النفط عالميا، أكد صالح "بالتأكيد سيكون هناك تجاوب والسعودية انفتحت على العراق في العلاقات، وهي فرصة لاستثمار هذا الانفتاح في كافة المجالات التجارية والاستثمارية، وأيضا فرصة مناسبة لأن يبرهن العراق دوره في المنطقة من خلال خلق الاستثمار والاستقرار في هذه الظروف الصعبة".