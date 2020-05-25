الطاقة الروسية: خفض إنتاج النفط خارج "أوبك+" يقدر بنحو 4 مليون برميل يوميا

أفاد مصدر مطلع على نص خطاب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في جلسة مجموعة العمل في مجلس الدولة لشؤون الطاقة، بأن وزارة الطاقة تقدر أن دول خارج "أوبك+"، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا والنرويج، خفضت إنتاج النفط بـ3.5-4 مليون برميل يومي، انخفض المعروض في سوق النفط بالفعل بـ14-15 مليون برميل يومياً.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كما نقوم بمراقبة الدول الأخرى التي لا تدخل في أوبك+. لقد بلغ الخفض هناك في هذه الفترة نحو 3.5-4 مليون برميل يومي. هذه دول مثل الولايات المتحدة، كندا والنرويج".

وتابع: "بذلك، سحب من السوق نحو 14-15 مليون برميل يومي، وهذا قدر ملموس مع مراعاة نمو الطلب، أدى إلى تحسن كبير في حالة التوازن".

وأكد مصدر مطلع أن وزارة الطاقة الروسية ترى انتعاشا في الطلب العالمي على النفط في شهر مايو/أيار، وتراجع في الانخفاض من 25-27 في المئة إلى 20 في المئة في شهر أبريل/نيسان: "نلاحظ بالفعل في شهر أيار / مايو المؤشرات الأولى لانتعاش الطلب مع رفع الإجراءات التقييدية، في العديد من البلدان يتم رفع التدابير التقييدية بشكل نشط، وهذا يعطي بالفعل زيادة في الطلب. نرى أن الطلب قد تعافى مقارنة مع أسوأ فترة كانت في نيسان/ أبريل بنحو 20 في المئة، إذا انخفض الطلب على النفط في نيسان/ أبريل بنحو 25-27 في المئة، فإن الطلب اليوم يبلغ حوالي ناقص 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي".

كما أشار المصدر إلى تأكيدات نوفاك، أن روسيا توصلت إلى الهدف في إطار صفقة أوبك+، وقلصت بمقدار مليوني برميل نفط يومي.

واتفقت الدول الأعضاء في صفقة "أوبك +"، في 12 نيسان/أبريل المنصرم، على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، في مايو/ايار – يونيو/حزيران، وبمقدار 7.7 مليون برميل في النصف الثاني من العام الحالي، وبمقدار 5.8 مليون برميل أخرى حتى نهاية نيسان/ أبريل 2022.

وتتم التخفيضات بالمقارنة مع إنتاج أكتوبر/تشرين الأول 2018، كقاعدة مرجعية لعملية الخفض، ولكن روسيا والمملكة العربية السعودية، أخذتا على عاتقهما تخفيض 11 مليون برميل يوميا، من الكمية الكلية المتفق عليها والتي ستكون، بنسبة 23 في المئة و18 في المئة و14 في المئة على التوالي.