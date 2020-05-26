سجادة صلاة لمرة واحدة... منتج تركي يحظى بإقبال كبير... صور

يتزايد الطلب على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد في تركيا في ظل تفشي فيروس "كورونا"، في الوقت الذي يجري فيه تصديرها إلى الخارج، وتتصدر المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق وقطر قائمة الدول المستوردة.

وفقا لتصريحات مسؤول التسويق والمبيعات لدى شركة "براتيكسار – Pratikser" التركية، جلال أرتان، فقد تلقوا مؤخرا الكثير من الطلبات على سجادات الصلاة المخصصة للاستخدام مرة واحدة، سواء من داخل البلاد أو خارجها.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول"، فإن صادرات هذا النوع من سجادات الصلاة، وصلت حاليا إلى دول عدة.

تركيا.. إقبال على سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد

قال مسؤول التسويق والمبيعات لدى شركة "براتيكسار – Pratikser" التركية جلال أرتان، إنهم تلقوا مؤخرا طلبات متزايدة على سجادات الصلاة المخصصة للاستخدام مرة واحدة، سواء من داخل البلاد أو خارجهاhttps://t.co/tusSAgmFAI pic.twitter.com/Wi5W6CC6jY — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 25, 2020

وأضاف أرتان أن في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجهم المذكور دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها السعودية، والإمارات، والعراق، وقطر.

وحول مواصفات السجادة، قال أرتان، إنهم يصنعون سجادة الصلاة بطول 115 سم وعرض 60 سم، بشكل يسهل طيها ووضعها في الحقيبة أو السيارة.

مشيرا إلى أن استخدام هذا النوع من المنتج ليس منحصرا في أيام الوباء فقط، بل يمكن ذلك خلال النزهات أيضا.