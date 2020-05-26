استقرار في أسعار الذهب وسط آمال في التعافي الاقتصادي من "كورونا"

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر، اليوم الثلاثاء 26 مايو/أيار، حيث أبطلت التوترات الأمريكية الصينية المحتدمة أثر الضغوط الناجمة عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والمكاسب في أسواق الأسهم.

وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728.71 دولار للأوقية (الأونصة)، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1727.30 دولار.

ونقلت "رويترز" عن وارين باترسون المحلل في آي.إن.جي، قوله "عامل الدعم الرئيسي لسوق الذهب، هو تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وإذا رأينا مزيدا من التصعيد، فسنرى مزيدا من الارتفاع في الذهب".

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.9% إلى 2009.18 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.9% أيضا لتسجل 17.35 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3% إلى 835.71 دولار للأوقية.