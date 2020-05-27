مصدر: اعتراضات بين منتجي النفط على دعوات لتعديل اتفاق "أوبك +"

كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن معظم دول تحالف "أوبك +" تريد الحفاظ على شروط اتفاق الشهر الماضي، وخفض إنتاج النفط بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًا بدءًا من يوليو/ تموز، لكن هناك بعض الاعتراضات.

موسكو- سبوتنيك. تخطط دول "أوبك +" لعقد مؤتمر فيديو لمدة يومين في التاسع والعاشر من يونيو/ حزيران لمناقشة وضع سوق الطاقة والنتائج الأولية للاتفاق.

لكن قبل ذلك، في الثامن من الشهر نفسه، ستجري لجنة المراقبة الوزارية للتحالف محادثات. لا يستبعد بعض أعضاء التحالف إمكانية تغيير معايير خفض النفط، وخاصة تلك المتعلقة بالفترة التي تبدأ في يوليو/ تموز، خلال هذه المحادثات.

وقال المصدر المشارك في المحادثات إن "الوضع على النحو التالي؛ تعتقد معظم الوفود أن شروط الصفقة يجب أن تبقى دون تغيير ويجب تخفيض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا ابتداء من يوليو/ تموز".

وتابع: "لكن هناك اعتراضات، ولا يوجد قرار مشترك حتى الآن. قيادة أوبك تتواصل حاليا مع المندوبين بشأن الأمر. القرار سيتخذ في الاجتماع".

وأكد المصدر أن النتائج الأولية للصفقة الجديدة ستناقش في محادثات يونيو/ حزيران، مضيفًا أن "السوق تتفاعل بشكل إيجابي، لكن المخاطر ما زالت قائمة، حيث يظل وضع فيروس كورونا غير واضح".